’A tu blues’ a San Terenzo. Tante band in concerto in una ’domenica da leoni’

L’hanno voluta definire ’una domenica da leoni’ Stefano e Valentina. E sarà sicuramente così grazie al mega concertone ‘A tu blues’ che si svilupperà al loro Tu Bu Bar di San Terenzo, già in estate protagonista con una serie di appuntamenti musicali di grande richiamo. Nel locale di via Mantegazza (in fondo al lungomare, direzione Lerici), per l’appunto, si riuniranno oggi, a partire dalle 15, alcune delle band che hanno calcato quel palco nella stagione più calda. A cominciare dall’House band composta da Matteo Sodini alla batteria, Andrea Cozzani al basso, Little Paul Maloni alla chitarra e voce, Alessandro Ariani alla chitarra e Pierfranco Bianchi all’armonica. Poi ecco i Red Gavas, nati nel 2012 a Castelnuovo Magra, che prediligono un folk rock basato su suoni acustici ed elettrici, con diversi pezzi originali e alcune cover, principalmente ‘indirizzate’ su Neil Young: il gruppo è formato dalle chitarre e le voci di Massimiliano Cardelli e Paolo Lusenti, al piano e cori Elisabetta Vincenzo, al basso Franco Puccini e alla batteria Agostino Serra. E ancora Riccardo Grosso, armonicista di livello internazionale, naturalmente con blues e sempre blues. Toccherà poi a dei musicisti contemporanei con contaminazioni nella musica nera, i The Tracks, che fondano le proprie radici nel soul, blues e rhythm ‘n’ blues dei grandi della storia come Sam Cooke, Van Morrison, Otis Redding, mescolando influenze che spaziano dalla tradizione mediterranea fino ad arrivare alla musica d’oltreoceano. Infine l’ensemble di Giammaria Simon, polistrumentista che propone pezzi inediti e alcune cover rivisitate in chiave folk con violino e fisarmonica. Del cantautore sarzanese, fra i tanti progetti, produzioni e collaborazioni, ricordiamo la canzone ‘Comandante Charlie’, datata 2022 e ispirata ai fatti della Resistenza, una ballata folk rock dove si intrecciano chitarre, violino e fisarmonica. Per avere ulteriori informazioni sull’evento è possibile contattare Stefano al numero 339 3179509.

