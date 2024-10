A servizio del territorio: "L’orgoglio di esserci"

Una carriera politica alla quale manca soltanto un tassello. Alessandro Silvestri primo cittadino di Luni ha messo insieme negli anni incarichi importanti da assessore comunale, consigliere provinciale e due mandati da sindaco.

E adesso?

"Sono stato lusingato da questa nuova prospettiva. Per me significherebbe coronare un percorso politico iniziato giovanissimo ai tempi del liceo quando l’amico Gino Ambrosini mi iscrisse alla Dc. E poi perchè ho capito proprio facendo il sindaco quanto sia importante il ruolo strategico extracomunale".

Quali sono i temi che le stanno a cuore?

"Mobilità e infrastrutture sono situazioni che non possono più aspettare. Ho sempre posto l’attenzione al problema offrendo anche possibili soluzioni".

In particolare?

"Il tavolo che Regione Liguria deve aprire con le Ferrovie è fondamentale per trasferire la mobilità dalla strada ai binari. Abbiamo la stazione di Luni che saprebbe svolgere un ruolo fondamentale per i lavoratori pendolari, studenti ma anche per turisti. Un luogo da utilizzare per valorizzare anche l’intera Val di Magra. Ma mancano i treni".

Come hanno preso i suoi concittadini la scelta della candidatura?

"A Luni mi conoscono bene e sanno il mio profondo amore e il legame che ho con il territorio quindi mi auguro comprendano il mio impegno e la volontà di poter essere efficace anche in Regione".

Cosa l’ha convinta di più nella chiamata del candidato presidente?

"Orlando ha un forte rispetto per le istituzioni e saprà restituire dignità e centralità alla politica".

Massimo Merluzzi