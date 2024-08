A Salerno senza freno a mano: "L’obiettivo è passare il turno"

Uno Spezia in salute, con qualche dubbio sulla formazione da parte del mister D’Angelo, affronterà in esterna la Salernitana lunedì sera, nei 32esimi di Coppa Italia. Una cosa è certa, non sarà un allenamento. "Faremo il possibile per passare il turno".

La squadra come sta?

"Un paio di calciatori, Cassata e Reca, da valutare, ma contiamo di poterli recuperare. A livello di preparazione siamo dove dobbiamo essere a questo punto della stagione. Le condizioni atletiche sono mirate ad arrivare al meglio al campionato".

L’ha sorpresa l’allontanamento di Macia?

"Sì, come tutti. Avevamo parlato fino al giorno precedente la sua sospensione, ma ovviamente non è mia competenza scegliermi i dirigenti. Mi è stato comunicato dall’ad Gazzoli e non mi permetto di entrare nelle dinamiche societarie, evidentemente c’erano problematiche che non conosco".

Ha paura di cosa avverrà col mercato?

"È ancora molto lunga e c’è la possibilità di cedere qualche giocatore fra quelli che hanno richieste, sebbene la società mi abbia assicurato che non ve ne sia la necessità e che se dovesse andarsene qualche ‘titolare’, sarà sostituito. Auspico, sicuramente, il minor numero di cambiamenti".

Pietra ceduto al Pontedera (con percentuale sulla rivendita), Corradini andrà invece in prestito. Come mai?

"Corradini è un ragazzo di prospettiva in cui crediamo. Qui è chiuso da tanti centrocampisti più pronti di lui, deve andare a cercare spazio altrove".

E Degli Innocenti?

"Viene da una buona stagione in Serie B. Può essere tra i protagonisti e starà a noi atletizzarlo per averlo nelle migliori condizioni al più presto, visto che fa del dinamismo la sua arma migliore".

Conta ancora su Verde anche se pare sul piede di partenza?

"Certamente. E molto. Lo ha dimostrato nella passata stagione: quando sembrava essere sulla porta per andare via, non si è mai tirato indietro. È un calciatore forte e soprattutto una persona seria. Spero che resti, naturalmente".

Dietro alle punte ci sarà lui?

"Molto dipende dagli attaccanti che gli metteremo vicino. Con Soleri e Pio Esposito sì, ma se con lui ci sono Di Serio e Falcinelli può svariare per essere a proprio agio. Comunque a lui non do indicazioni, sceglie da solo la posizione".

Due parole sul vostro avversario in coppa.

"Salerno è una piazza importante con un allenatore preparato e un ottimo direttore sportivo e dobbiamo tener di conto che hanno diversi calciatori che vantano più stagioni in Serie A". Marco Magi