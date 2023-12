A lezione di sicurezza stradale

I rischi della guida imprudente sono stati spiegati ieri agli studenti dell’istituto superiore sarzanese "Parentucelli Arzelà" e stamani giovedì 7 dicembre la stessa iniziativa si svolgerà in piazza Europa a Spezia dalle 9 alle 13. Il pullman azzurro della polizia di Stato partito da Brescia sta svolgendo un tour di sensibilizzazione sull’importanza della sicurezza stradale.

Ieri gli esperti della questura della Spezia e della polizia stradale hanno mostrato ai giovani nell’incontro in piazza Matteotti a Sarzana (nella foto), i mezzi in dotazione alle pattugie e i disagi che si potrebbero incontrare in caso di guida in stato di alterazione psico fisica utilizzando speciali visiori e simulatori. A salutare l’iniziativa alla quale hanno presenziato il questore Lilia Fredella e il vice questore Annamaria Ciccariello dirigente del commissariato di Sarzana, anche la sindaca Cristina Ponzanelli.

Il pullman azzurro e la sua aula multimediale saranno stamani a disposizione degli studenti e cittadini della Spezia.