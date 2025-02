A fare shopping col pass disabili. Nonna sanzionata dalla polizia locale

Accompagna il nipote disabile a scuola e poi va a fare shopping in centro, utilizzando il pass disabili per parcheggiare nelle aree riservate senza però averne effettivamente il diritto. É solo uno degli ultimi casi rilevati dagli agenti di polizia locale del comando spezzino, in occasione di un servizio mirato a reprimere l’odioso fenomeno dell’uso irregolare dei contrassegni auto per la circolazione delle persone con disabilità. Poche ore di verifica hanno confermato come ancora sia diffuso tale malcostume tra alcuni conducenti. Sono stati sanzionati, nel solo centro storico, ben sei automobilisti, con il ritiro di tre contrassegni intestati a persone decedute da oltre un anno, nonché il sequestro di altri tre tagliandi per disabili, usati in assenza dei titolari, e che verranno restituiti solo nelle mani dei legittimi proprietari. Oltre alla nonna sopraccitata, le sanzioni hanno riguardato casi in cui i veicoli occupavano indebitamente gli stalli riservati a persone disabili: in un caso il marito della disabile – in quel momento a casa – aveva parcheggiato per andare a fare normali compere nei dintorni di piazza del mercato.

Pesante sanzione anche per un uomo che usava il pass intestato alla madre (in quel momento a casa) per parcheggiare in centro senza pagare. Altre tre persone, invece, sostando in zone a tariffa senza corrispondere il dovuto, esponevano contrassegni per disabili intestati a famigliari deceduti da oltre un anno. Tali pass sono stati immediatamente ritirati dagli agenti per essere riconsegnati all’ufficio del Comando. "Da sempre la Polizia locale spezzina considera servizio prioritario garantire il rispetto dei diritti a favore degli utenti della strada che versano in condizioni di disabilità" spiegano dal comando di viale Amendola.

mat.mar.