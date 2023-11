83enne Spezzino Ricoverato in Rianimazione Dopo Caduta in Casa 83enne spezzino ricoverato in rianimazione dopo una brutta caduta in casa. Emotorace riscontrato al pronto soccorso. Drenaggio e ricovero in rianimazione. Condizioni in miglioramento, prognosi riservata. Medici fiduciosi di sciogliere la prognosi nelle prossime ore.