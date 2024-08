Yacht di 25 metri incagliato, soccorso dalla guardia di finanza

Punta Ala (Grosseto), 5 agosto 2024- Uno yacht di circa 25 metri di lunghezza con cinque persone a bordo che si era incagliato su un basso fondale a Punta Ala (Grosseto) è stato soccorso da una vedetta della guardia di finanza. L'incidente è avvenuto ieri. La situazione ha creato preoccupazione tra i numerosi diportisti per il potenziale pericolo di affondamento dello yacht.

I militari sono stati impegnati in lunghe e complesse operazioni di disincaglio che hanno permesso di liberare l'imbarcazione arenata. Evitato anche ogni possibile sversamento in mare di carburante. Essenziale per la riuscita delle operazioni è stata la cooperazione con un gommone dell'Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano e l'ausilio dei diportisti presenti in zona.