"Vogliamo un futuro sempre più sostenibile"

Marina di Grosseto e Principina hanno ottenuto anche quest’anno la Bandiera Blu. Questo premio certifica l’eccellenza ambientale delle spiagge italiane, valutando parametri quali la qualità delle acque di balneazione, la gestione dei rifiuti, la sicurezza e i servizi offerti ai bagnanti e l’accessibilità alle spiagge. A ritirare la bandiera per il Comune di Grosseto è stata l’assessora all’Ambiente Erica Vanelli.

"Siamo particolarmente soddisfatti – commenta Vanelli – perché la Bandiera Blu bisogna guardarla come un percorso in continua evoluzione e costantemente migliorabile". Al centro del percorso l’accessibilità alle spiagge, il lavoro di educazione ambientale e la sostenibilità del territorio.

"Se guardiamo al futuro – spiega Vanelli – vogliamo vederlo sempre più sostenibile, anche sui nostri litorali. Il riconoscimento della Bandiera Blu non è solo una conferma dell’eccellenza raggiunta, ma anche un incentivo a proseguire con determinazione nel percorso di sviluppo sostenibile". "Questo premio – prosegue il sindaco Antonfransceso Vivarelli Colonna e Vanelli – è dedicato a tutti i cittadini che con piccoli e grandi gesti hanno contribuito e continueranno a contribuire per rendere il nostro litorale un luogo accessibile, inclusivo, di alto livello e pregio ambientale. In particolare vogliamo sottolineare l’importante apporto degli operatori del settore balneare, dai gestori degli stabilimenti balneari alle associazioni varie, dalle scuole fino agli esercizi commerciali e alle attività artigianali. Senza dimenticare l’ufficio Ambiente del nostro Comune che lavora in piena sinergia con il territorio durante l’intero anno: tutti sono attori cardine di questo risultato".

Il litorale grossetano si distingue per le acque cristalline, le spiagge ben curate e una rete di servizi che garantisce sicurezza e comfort ai visitatori. Inoltre, entrambe le località sono impegnate in iniziative di inclusività, come il progetto "Mare per tutti", che offre accesso gratuito al mare a persone con disabilità, abbattendo le barriere architettoniche e promuovendo l’integrazione sociale.