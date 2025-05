Follonica, è morto davanti alla sorella: incidente con la moto, chi era la vittima

Follonica (Grosseto), 25 maggio 2025 – A nulla sono servite le manovre di rianimazione per strapparlo alla morte: Vincenzo Ingrassellino, motociclista di 55 anni, residente a Bagno di Gavorrano, era già senza vita. Troppo gravi le ferite riportate nello scontro con il guard rail.

Gli agenti della polizia stradale stanno verificando il livellamento della strada, sull’asfalto si intravede la moto (Foto Agostini)

L’uomo, da una prima ricostruzione fatta dalla polizia stradale di Grosseto, sarebbe caduto da solo e non come si pensava in un primo momento, a causa di uno scontro con un’altra auto. Gli agenti hanno anche effettuato alcuni accertamenti sulla corsia sud dell’Aurelia ma non è stata rilevata alcuna buca o avvallamento sull’asfalto che possano aver fatto perdere il controllo della Ducati.

Una ipotesi al vaglio era infatti che l’uomo potesse aver perso il controllo della sua moto per colpa di una buca. Ma non sarebbe stata trovata. Ecco che l’ipotesi più accreditata, al momento, possa essere quella che Ingrassellino possa aver avuto un malore oppure il mezzo abbia avuto un guasto meccanico. Saranno i successivi accertamenti sul mezzo a chiarire meglio le cause della morte.

L’incidente è accaduto intorno alle 11.30 di ieri lungo la strada statale 1 Aurelia, tra gli svincoli di Follonica Nord e Follonica Est, in direzione sud. L’uomo stava tornando da Piombino in sella alla sua motocicletta, una Ducati, e e dietro di lui in auto stava viaggiando la sorella che ha assistito all’incidente. Immediati i soccorsi: alcuni automobilisti si sono fermati e hanno cercato di effettuare alcune manovre di soccorso.

Lo schianto contro il guard-rail gli ha compromesso qualsiasi tipo di intervento. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso Pegaso, che era atterrato poco distante dalla carreggiata con i sanitari che hanno solo potuto constatare il decesso.

Vincenzo Ingrassellino era nato a Palermo e abitava a Bagno di Gavorrano e lavorava come meccanico nell’officina Tozzini e Ciacci di Follonica. Profondo il cordoglio delle due comunità, soprattutto quella di Bagno di Gavorrano dove viveva anche la sorella. Il tratto interessato dall’incidente è rimasto bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalla Polizia stradale.

Presenti anche i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area. La polizia stradale ha chiuso la strada all’altezza di Follonica nord facendo passare le auto dall’interno della cittadina del Golfo. Il corpo dell’uomo è stato trasportato all’ospedale di Grosseto a disposizione della magistratura.

Per eventuali accertamenti che dovessere rendersi necessari. Ingrassellino non era sposata e oltre alla sorella che viveva a Bagno di Gavorrano, lascia anche un fratello che vive a Grosseto.