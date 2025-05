Viaggio alla scoperta del vino. Come diventa prodotto di bellezza

GROSSETOSingolare e affascinante appuntamento tra agricoltura e bellezza. Con protagonista il delizioso nettaro di Bacco. Alla Cantina ’I Vini di Maremma’, infatti oggi il vino incontra la cosmesi naturale con ’èssenziale’, la linea creata dall’enologo Claudio Gori che, insieme alla naturopata Stefania Gornati, presenterà un incontro dedicato ai cosmetici naturali a base di olio di vinaccioli di Sangiovese, olio di oliva e oli essenziali toscani.

’Essenziale’ nasce con l’intento di valorizzare le eccellenze naturali del territorio toscano e Claudio Gori racconterà in prima persona il percorso che porta dalla coltivazione alla trasformazione delle materie prime, mentre Stefania Gornati illustrerà le proprietà dei prodotti sulla pelle.Questo evento è pensato per chi ama la natura, la qualità, la bellezza autentica... e un buon calice di Sangiovese!

Non è più ormai una novità da anni che il vino viene visto come un prodotto di bellezza in diversi modi, sia attraverso i suoi ingredienti che possono essere utilizzati in prodotti per la cura della pelle, sia attraverso l’effetto che può avere sulla percezione di bellezza in chi lo beve. L’industria che si concentra sul vino per la bellezza è chiamata ’vinoterapia’ e include prodotti come creme e detergenti con ingredienti a base di uva. Inoltre, alcuni studi suggeriscono che il consumo di vino può aumentare la percezione di attrazione. Non resta quindi che lasciarsi guidare in questo suggestivo viaggio alla scoperta delle numerose potenzialità di questo nettare.