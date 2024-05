"Valpiana, strade come una pista. Servono subito i dossi artificiali"

Si scalda la polemica sulla richiesta di istallazione dei dossi artificiali. "Valpiana ha bisogno". Così comincia una nota a firma dei candidati Sandra Marchi e Simone Fedeli, della lista "Vivere Massa", ambedue residenti nella frazione di Massa che si muovono e sono tra i promotori della petizione inviata al comune. Sandra Marchi, in qualità di rappresentante del consiglio di frazione, aggiunge che "sono stati ipotizzati altri interventi per limitare la velocità ma quello dei dossi è senza dubbio l’intervento migliore da mettere in atto. Basta prendere ad esempio diverse strade della provincia di Grosseto come la Vecchia Aurelia dove a Braccagni sono presenti, o nel comune di Santa Fiora dove nel centro abitato di Bagnolo sono stati installati". la richiesta è per via della Cava: "In quella strada, per le numerose attività presenti, sopporta un grande transito – dicono – in particolari periodi dell’anno dovuto alle attività sportive e del centro sociale e durante quello scolastico all’ingresso e all’uscita dei bambini dalla scuola a questo si aggiunga l’assenza di un regolare marciapiede. Tutto questo dovrebbe essere sufficiente per ritenere opportuno l’installazione di dossi che aumenterebbero la sicurezza di tutti". Stessa cosa sulla via delle Fonderie che ha visto importanti lavori di manutenzione che hanno sistemato strada e pertinenze. "Anche in questo caso – chiudono – sarebbe necessaria una limitazione della velocità dei veicoli che con poche risorse può essere effettuata".