Servizi e decoro urbano, nuovo spazzamento nell’area più centrale di Follonica

Follonica, 21 luglio 2025 – Parte oggi il nuovo servizio di pulizia stradale voluto dal Comune di Follonica e Sei Toscana per l’area compresa tra il ponte della Gora e la stazione, servizio pensato per rispondere alle esigenze della stagione estiva.

Il nuovo servizio, sperimentale e attivo per tutta l’estate, prevede una modalità di spazzamento ’misto’ in sostituzione di un inadeguato spazzamento manuale: mezzi meccanici leggeri opereranno in affiancamento a personale a terra. L’obiettivo è, appunto, aumentare l’efficacia e la frequenza della pulizia nelle vie più frequentate del centro urbano migliorando così il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici. “A questa squadra – si spiega – si affiancherà, comunque, un secondo gruppo di operatori che garantirà lo spazzamento manuale nelle vie e piazze non raggiungibili dai mezzi, assicurando una copertura capillare del territorio. Per la prima volta anche in via Roma passerà la spazzatrice ed è quindi utile che i commercianti si attengano al rispetto dell’occupazione degli spazi del suolo pubblico assegnato”.

Rimarrà inoltre attivo il servizio di ripasso svolto con operatore e macchina Tenax, ed il servizio di igienizzazione e lavaggio strade svolto oramai a cadenza regolare nell’arco della stagione estiva.

“Siamo consapevoli di quanto sia importante per cittadini e visitatori trovare una città pulita e curata – dichiarano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore all’Ambiente Danilo Baietti – Con questa iniziativa vogliamo rafforzare l’impegno per il decoro urbano, migliorando i servizi nei periodi di maggiore affluenza. È una risposta concreta a un’esigenza sentita e condivisa. Inoltre, è in sede di redazione e sviluppo da parte degli uffici un Piano di spazzamento completamente nuovo, pensato per risolvere non solo le criticità estive rilevate in questo primo anno di mandato, ma anche e soprattutto le problematiche presenti in città che frequentemente si manifestano al di là della stagione turistica, quindi anche nelle zone meno centrali o quelle periferiche”.

“L’iniziativa – conclude Baietti – rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra Comune e gestore del servizio rifiuti per migliorare il servizio sul territorio, che richiedeva e richiederà dei cambiamenti, e offrire una Follonica sempre più ordinata, sostenibile e accogliente”.