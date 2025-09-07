Turno di riposo per l’Orbetello

Oggi si svolgono gli incontri della seconda giornata dei triangolari del primo turno della fase regionale della Coppa Italia di Promozione. Saranno solo due, delle quattro partecipanti, le squadre maremmane che scenderanno in campo. Infatti nel girone del Massa Valpiana, al Magona alle 15,30 si affronteranno l’Atletico Piombino, all’esordio, e i Colli Marittimi, battuti nella prima partita per 2-1 dall’undici massetano allenato da Manuel Madau che già vede piu’ vicina la possibile qualificazione agli ottavi di finale.
Invece nel triangolare grossetano, alle 17,30 sul terreno di gioco del Michele Burioni a San Donato, derby maremmano fra i padroni di casa dell’Atletico Maremma di Fabio Lorenzini (foto) e l’Innvictasauro di Michele Cinelli (nella foto). Partita da tripla, soprattutto per il fatto che siamo ad inizio stagione, anche se i favori del pronostico vanno maggiormente ai rossoverdi di casa. Turno di riposo per il neopromosso Orbetello di Daniele Federici, dopo il pari ottenuto con i saurini nell’incontro inaugurale di Coppa.