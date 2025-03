Turismo visto sui banchi: "Accoglienza per i giovani e trasporti integrati"

FOLLONICATurismo: i suggerimenti degli studenti. Punti di forza, debolezze e opportunità per il mercato secondo l’evoluzione ed il cambiamento della domanda turistica guardando in particolare al target dei giovani fra i 18 e i 23 anni. È l’analisi, elaborata dagli studenti della 5° B dell’Istituto Isis indirizzo turistico di Follonica, presentata ieri a Follonica, nella sala Tirreno. Nel percorso, che è andato avanti per tutto l’anno scolastico, gli studenti sono stati seguito e supervisionati dal direttore provinciale di Confesercenti Grosseto Andrea Biondi. L’idea è quella di migliorare l’attrattività della destinazione Follonica, traducendole in proposte di azioni concrete presentate questa mattina al sindaco Matteo Buoncristiani ed all’assessore al commercio e turismo Stefano Boscaglia, che hanno apprezzato molto lo stimolante lavoro degli studenti, ringraziando la docente coordinatrice del progetto PCTO professoressa Margherita Bruno, ed il direttore provinciale di Confesercenti Grosseto Andrea Biondi per aver guidato il progetto di analisi degli studenti ed aver organizzato questo momento di incontro. Gli studenti hanno elaborato le loro proposte partendo dall’analisi dei punti di forza di Follonica agli occhi del pubblico giovanile, come la presenza di locali notturni, del parco acquatico, di locali rinomati nel mondo dello street food, ma non dimenticandone i punti deboli, come la mancanza di strutture ricettive low cost come un ostello, e la carenza di proposte maggiormente strutturate relativamente al turismo outdoor, soprattutto legate all’entroterra retrostante la città, volendo cogliere le opportunità offerte dal territorio, come la nuova proposta formativa di un percorso Its post diploma legato al turismo, e difendersi dalle minacce del mercato, come la concorrenza di nuove località emergenti nel turismo balneare internazionale.Ecco alcune delle proposte: stimolare la nascita di luoghi di aggregazione serale per limitare la convivenza forzata fra il turismo attivo e turismo passivo (ad esempio episodi di mala movida e/o lamentele dei residenti per vivacità notturna); strutture ricettive low cost (ostello della gioventù) capaci di attrarre il turismo giovanile, turismo sportivo; elaborare un piano di sviluppo e integrazione del trasporto pubblico locale, anche durante le ore notturne, per la connessione dei punti di interesse del turismo giovanile; valorizzare la tradizione del carnevale come attrazione turistica, arricchendo la manifestazione con eventi collaterali; migliorare la disponibilità di parcheggi e incrementare il servizio di navette per raggiungere i luoghi di interesse e infine, contrastare la pratica incontrollata dell’affitto turistico non regolare.