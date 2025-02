Tradizioni e folklore. Torna ’La Notte dei Pirati’

"Notte dei Pirati 2025", c’è la data da segnare sul calendario. Il grande evento, diventato da anni una tradizione per tutto il paese di Porto Ercole, tornerà infatti il 10 maggio. Sono centinaia i portoercolesi che ogni anno, da ormai sedici edizioni, compongono le proprie ciurme e danno vita a delle maschere originali quanto spettacolari, diventando ogni volta attrazione e meta di migliaia di turisti che gremiscono il paese, garantendo un ottimi ritorno anche per le attività commerciali.

Il Comitato Pirati, presieduto da Antonio Sabatini, ha già annunciato la data della prossima kermesse. "Pirati, ovunque voi siate – il messaggio lanciato da Sabatini –. Svelti, indossate i costumi, formate le ciurme e imbarcatevi. Salpate le ancore, issate le vele, tracciate la nuova rotta e mettete la prua su Porto Ercole. Potrete vivere così tutti insieme, ancora una volta, sabato 10 maggio, l’unica, inimitabile, fantasmagorica avventura che è la Notte dei Pirati. Non da spettatori, ma da protagonisti".

La conquista delle spiaggette, i fuochi sul mare, lo spettacolo pirotecnico, la cortina di fumo di fronte al paese, il veliero, i bucanieri sulle barche. Ma anche la sfilata per il paese, i covi addobbati e tanta fantasia, tutto questo è la "Notte dei Pirati". E, come ogni anno, tante saranno le iniziative e le novità che gli spettatori potranno ammirare durante quella che, quest’anno, sarà l’edizione numero diciassette.

Si tratta di una manifestazione ludico-folkloristica con importanti richiami alla storia del Promontorio, che nel corso degli anni ha visto accrescere attorno a sé partecipazione e curiosità, fino ad affermarsi tra le manifestazioni di maggiore richiamo turistico. L’evento trasformerà il volto di Porto Ercole, coinvolgendo il lungomare e le sue caratteristiche spiaggette, le attività commerciali e tanti figuranti, rendendolo più pittoresco e misterioso. Addobbi, scenografie, costumi e coreografie assicurano a ogni edizione nuovi motivi di divertimento e spettacolo per i "pirati", che si dividono in ciurme in occasione della sfilata e dello sbarco, e gli spettatori. Fervono dunque i preparativi e in molti sono già in fibrillazione: lo scorso anno è stato un successo di pubblico e, anche per questa edizione, l’attesa è tanta.

Andrea Capitani