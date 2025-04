Tortello maremmano protagonista al Vinitaly, che gran successo

GROSSETOIl Tortello Maremmano è stato tra i prodotti della cucina locale protagonisti al Vinitaly. Soddisfatto della trasferta veneta Massimiliano Mei, presidente dell’Associazione per la promozione e tutela del Tortello Maremmano. "Credo che il Vinitaly – ha detto Mei - sia stata una vetrina importante per un prodotto come il Tortello maremmano". L’associazione, che insieme a Confesercenti ha avviato il percorso che porterà il tortello maremmano a diventare Igp, ha scelto di rispondere positivamente all’invito ricevuto dai due consorzi del Morellino di Scansano e del Consorzio Vini di Maremma, per presente alla massima manifestazione dedicata all’enologia così da presentare ai giornalisti ed autorità accreditate una doppia degustazione con protagonista il più importante piatto delle feste della nostra terra. I visitatori del Vinitaly hanno potuto degustare il Tortello Maremmano per due giorni e a guidare le degustazioni il primo giorno è stato lo chef Massimo Bucci, accompagnato dal direttore provinciale di Confesercenti Grosseto Andrea Biondi, ed il secondo i due vicepresidenti dell’associazione del tortello maremmano, lo chef Sandro Signori e Roberto Delli, titolare dell’azienda Pastai in Maremma produttore di tortelli maremmani a livello industriale. "Valorizzare un prodotto iconico come il tortello è anche un’occasione economica per il nostro territorio – ha proseguito Mei . Intanto di valorizzazione della filiera, oltre un vantaggio per i nostri ristoratori e produttori. Troppo spesso si trovano in vendita prodotti che nulla hanno dell’autentico tortello maremmano. Spesso confezionati persino fuori dalla Toscana. Soddisfazione per i due consorzi vitivinicoli: "L’attenzione degli operatori alla nostra Denominazione è stata molto alta – afferma Luca Pollini direttore Consorzio Vini della Maremma Toscana -. Il momento dedicato all’abbinamento del nostro Vermentino Superiore è stato sold-out".