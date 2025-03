Tirreno-Adriatico ai nastri. Come cambia la città. Ecco la viabilità modificata

FOLLONICAFollonica si prepara ad accogliere la Tirreno-Adriatico sincronizzando il suo battito con quello delle due ruote che stanno per arrivare sul territorio. Ruote veloci che martedì regaleranno il brivido di uno sprint e che il giorno dopo ripartiranno compatte per la terza tappa, in direzione di Colfiorito. La ‘Corsa dei due mari’ porta con sé il respiro epico del ciclismo e le strade follonichesi, da teatro di vita quotidiana diventeranno il palco per fatica e gloria.

La macchina organizzativa è in movimento, e con essa anche le necessarie modifiche alla circolazione, con i cittadini che, come l’anno scorso, dovranno condivideranno il loro spazio con la storia del ciclismo di una Tirreno che compie 60 anni e che porta anche una grande visibilità oltre a indotto economico. Il tempo di chiusura delle strade è stimato dalle 14 alle 16. Il percorso di martedì vedrà arrivare la carovana dal Casone per proseguire fino a via Romagna; da via Romagna svolta a destra dove sarà posto l’arrivo, concludendo con il primo passaggio. Per il secondo giro si andrà in via della Pace, via Europa, un piccolo tratto di via Roma, via Golino, fino ad arrivare al sovrappasso, poi percorre tutta via Don Bigi, via Isola del Giglio, via Litoranea, fino a ritornare in Viale Italia, per proseguire fino a Via Isole Eolie, prendere il sottopasso e ritornare sulla Aurelia fino al bivio del Casone, facendo nuovamente il giro per concludere con l’arrivo in via Romagna. Il giorno dopo, invece, Follonica sarà protagonista della partenza, potendo godere di tutto il rito del foglio firma e andare anche a caccia di autografi. La partenza da piazza XXV Aprile è prevista per le 9 e il gruppo sfreccerà in via Albereta contro senso di marcia, via Bicocchi fino a via Palermo, via del Cassarello poi imboccata l’Aurelia e l’arrivederci ad una prossima edizione. Via Verdi sarà a doppio senso e si potrà raggiungere buona parte delle zone della città, non essendone stata prevista la chiusura completa e anche la zona che riguarda il presidio Asl sarà raggiungibile, con vie di accesso e uscita su viale Europa. Ovviamente vi è il divieto di sosta di sosta con rimozione per tutte le categorie di veicoli nelle vie interessate dal passaggio della corsa fin dal giorno prima..

Da lunedì a martedì diverse zone e aree saranno interessate da divieti di sosta partendo da orari diversi quindi attenzione ai cartelli. Si tratta della zona di sosta sterrata in zona via Romagna, quella davanti alla fonderia Leopolda, via Balducci compresa l’area di sosta dalle scuole, l’area di sosta in largo Vienna, via Romagna, via Golino, Piazza Don Minzoni, Via della Pace, Viale Europa, Via Bicocchi tratto compreso fra piazza Don Minzoni e via Don Bigi (sovrappasso), Via del Cassarello. Per la partenza del mercoledì, invece, modifiche al traffico e divieti di sosta vedono interessate Via Albereta, P.za XXV Aprile, Via Fratti, Via Zara, Via Marconi, Via Baldi (area mercatale parco centrale), Via Serri (slargo), Viale Carducci, Via Bicocchi, Via della Repubblica, Via Palermo, Via del Cassarello.

Laura Guerra