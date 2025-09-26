’The Sound of Soul’ e solidarietà

Domani dalle 20.30 al Centro servizi Le Palme è in programma il reading musicale a sfondo benefico dal titolo ’The Sound of Soul’, duo composto da Francesca Ciardiello alla voce e Samuele Baccetti al piano. Lei giornalista di Tv9 con la passione per il canto da sempre, lui pianista diplomato al conservatorio ’Mascagni’ di Livorno in composizione e arrangiamento jazz. Compositore e docente di piano in varie scuole della provincia di Grosseto. I due propongono un viaggio tra la musica degli anni Sessanta fino ai giorni nostri ma anche una riflessione sull’amore dato che tutto il ricavato andrà a sostegno dei progetti e delle attività di Iron Mamme Odv autismo Grosseto, l’associazione che si occupa di bambini affetti da autismo.

Il reading si terrà nel fondo gentilmente concesso da Errepi Elaborazione Dati che si trova nel fabbricato dipinto da Jeroo con “Birds of La Maremma”. Sia prima sia dopo lo spettacolo ci sarà la possibilità di consumare un aperitivo offerto dall’organizzazione dell’evento. Lo spettacolo è organizzato dall’associazione ’Letteratura e dintorni’ in collaborazione con l’associazione Green Future Center. L’ingresso è gratuito.

Per donare si può fare tramite bonifico a: IT16D0306909606100000190098 intestato a Iron Mamme Odv.