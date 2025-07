Teatro, musica e libri. Fine settimana denso di appuntamenti

Fine settimana ricco di eventi a Monte Argentario. Questa sera alle 21,30 a Porto Ercole, in piazza Santa Barbara, il Rotary Club Monte Argentario con il patrocinio e il contributo del Comune di Monte Argentario organizza lo spettacolo "Inguaribili romantici". Nato dalla collaborazione con il Laboratorio Teatrale "Ridi pagliaccio" di Giacomo Moscato e "I Teatranti" di Fabio Cicaloni, l’evento è stato pensato come campagna di sensibilizzazione a sostegno dei progetti che il Rotary Club. Uno spettacolo che unisce cultura e solidarietà. A Porto Santo Stefano, nel Centro Studi Don Pietro Fanciulli, oggi alle 18,30 la presentazione del libro di Fulvia Perillo "Altre mitiche creature", edito da Effigi. Nella struttura di via Scarabelli, per un incontro a ingresso libero, assieme all’autrice interverrà il giornalista Enrico Bistazzoni. Sul lungomare dei Navigatori presente oggi e domani il mercatino di Forte dei Marmi, mentre in piazza delle Meraviglie si terrà, sempre oggi e domani, il tradizionale torneo di basket "3on3", organizzato da Argentario Basket, che vedrà confrontarsi in uno spettacolare evento sportivo tanti giocatori direttamente nella piazza principale del paese. Inoltre, nel piazzale del Governatore a Porto Santo Stefano, oggi e domani dalle 21, il rione Fortezza presenta il Pesciolino d’Oro 2025, evento canoro condotto da Priscilla Schiano, con la direzione di Catia Canuzzi.

a.c.