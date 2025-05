Teatro all’aria aperta nel Parco. Storie e avventure alla scoperta della fauna

GROSSETOIl Parco della Maremma si prepara a un weekend ricco di appuntamenti che uniscono cultura, spettacolo e natura, offrendo ai visitatori occasioni uniche di scoperta e divertimento. Oggi alle 16, la compagnia AnimaScenica Teatro propone "Altre fiabe italiane", una performance itinerante sul percorso faunistico A6, pensata per grandi e piccini. Guidati da attori e accompagnati dalla musica di Emanuele Bocci, i partecipanti ascolteranno storie e avventure della tradizione italiana, immergendosi nella natura del parco. La passeggiata, di circa 2 chilometri, si svolge in un ambiente facile da percorrere e si concluderà intorno alle 18.30. I biglietti costano 15 euro per gli adulti e 10 euro per ragazzi e studenti, con sconti per le famiglie. È obbligatoria la prenotazione scrivendo a [email protected]. Domani, invece, torna la "Traversata dell’Uccellina", un’escursione di circa 20 chilometri tra le colline del parco, da Alberese a Talamone. Un percorso impegnativo, riservato a escursionisti con esperienza, che attraversa paesaggi mozzafiato, tra macchia mediterranea, antiche torri costiere e spiagge incontaminate come Cala di Forno. La partenza è alle 8.30 da Talamone, con il trasferimento ad Alberese e l’inizio dell’escursione guidata. La durata è di circa 9 ore, si consiglia di portare pranzo al sacco, acqua e scarpe da trekking. Il costo è di 25 euro, ridotto a 15 per ragazzi e studenti fino a 25 anni. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo [email protected]. Per entrambe le iniziative, si raccomanda di consultare il sito www.parco-maremma.it.