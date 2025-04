Strada chiusa. Protesta dei negozianti

Hanno deciso di scrivere una lettera al Comune. Sono le imprese che affacciano le proprie vetrine su via De’ Barberi, preoccupate perchè i lavori di realizzazione della "Green Way" sono fermi da molto tempo. E hanno registrato un importante calo del loro fatturato. A scrivere è stato incaricato l’avvocato Marco Festelli. "Le imprese Tecnotel di Stefano Costabile, Manitoba snc, Angolo del cucito di Magnani Marco, Tecnocolor di Baraldi sas, Gastronomica05 – si legge nella lettera dell’avvocato – tutte aventi sede ed esercizio di impresa in via De’ Barberi a Grosseto, mi hanno incaricato di segnalare e contestare che i lavori di rifacimento della via. Che sono ancora in corso e appaiono ben lungi dall’essere terminati. I lavori sono attualmente fermi da un mese esatto". Festelli prosegue: "I lavori, come si legge nell’ordinanza, devono terminare il 18 aprile, tuttavia le mie clienti sono consapevoli del fatto che non termineranno a breve. Aggiungo inoltre che gli stessi lavori, con la chiusura totale al traffico veicolare della via, hanno già arrecato seri problemi economici ai miei clienti. Appare infatti imprudente per il Comune aver disposto la chiusura totale della via De’ Barberi senza considerare il legittimo diritto delle imprese, esercenti le loro attività, di confidare a mantenere i locali commerciali in una via appunto aperta al pubblico passaggio veicolare". Festelli dunque chiude la sua lettera, scritta a nome di tutti gli esercenti della zona, chiedendo al Comune "di ripristinare il traffico entro il 18 aprile".