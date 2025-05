Riprofilatura dell’arenile. Lunedì iniziano i lavori su più di mille metri

SCARLINOPartiranno lunedì prossimo i lavori di riprofilatura stagionale dell’arenile di Scarlino, quando verrà allestito un cantiere lungo il litorale. L’intervento doveva inizialmente partire lo scorso 7 maggio, ma è stato posticipato a causa di problematiche organizzative da parte della ditta incaricata. L’intervento rientra tra le attività annuali di recupero e riequilibrio della fascia costiera, specialmente del suo litorale sabbioso che viene eroso dalle mareggiate durante i mesi invernali. Il costo totale di questa operazione è 150mila euro, di cui la maggior parti sono coperti da un contributo della Regione Toscana, integrato da un cofinanziamento del Comune di Scarlino pari al 20%. "La riprofilatura stagionale è un intervento essenziale per garantire una spiaggia sicura, accessibile e accogliente per residenti e turisti – ha dichiarato l’assessore al Turismo Silvia Travison –Con questo progetto tuteliamo non solo l’ambiente costiero, ma anche la qualità dell’offerta turistica del nostro territorio, in vista della stagione estiva". Il progetto prevede l’utilizzo di 17.625 metri cubi di sedimenti sabbiosi e gli interventi si svolgeranno su un tratto del litorale lungo circa 1.453 metri (il suo sviluppo complessivo dovrebbe essere pari a 1.972 metri circa).