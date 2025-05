Lotta al degrado. Rimosse 40 bici abbandonate

FOLLONICALa polizia municipale di Follonica (in collaborazione con l’Ufficio Ambiente) ha effettuato una importante operazione di pulizia urbana attraverso la rimozione di 40 biciclette abbandonate e inutilizzabili, che erano state segnalate dai cittadini in vari punti della città. L’intervento rientra all’interno di un piano operativo di pulizia che mira a contrastare il degrado urbano e a migliorare il decoro cittadino. Molte di queste biciclette erano arrugginite, danneggiate o rotte ed erano lasciate da tempo su marciapiedi o spazi pubblici non idonei alla sosta di questi veicoli. La maggior parte si trovava in piazza Don Minzoni (nei pressi della stazione ferroviaria), a Largo Vienna e lungo via Bartoli. L’azione si fonda su quanto scritto nell’articolo 25 del regolamento comunale che vieta l’abbandono di biciclette in zone in cui intralciano passaggi pedonali o ciclabili e di lasciarle legate a infrastrutture non idonee. "Questo intervento è la dimostrazione concreta del nostro impegno per una città più ordinata e vivibile – dichiarano l’assessore alla sicurezza Giorgio Poggetti e l’assessore all’ambiente e vicesindaco Danilo Baietti – La rimozione di biciclette abbandonate non è solo una questione di decoro, ma anche di sicurezza per tutti i cittadini. Continueremo a monitorare il territorio e ad agire quando necessario". Questa operazione si inserisce all’interno di un piano di controlli costanti avviato dall’amministrazione e reso possibile dal recente potenziamento del servizio di polizia urbana. Nei prossimi giorni seguiranno nuove azioni, sempre orientate alla cura e alla tutela degli spazi pubblici della città.

Gabriele Pasquini