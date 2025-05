Il Premio Ravenni va a Giuliano Giuggioli

FOLLONICALo scorso giovedì si è svolta, all’interno della sala consiliare del Comune, la cerimonia di consegna del Premio Roberto Ravenni. Questo premio (ideato nel 2012 dall’associazione "Amici di Roberto Ravenni", nata per onorare la passione del compianto Roberto rispetto a ogni tipologia di espressione culturale) viene conferito a chi è nato o vissuto a Follonica e si è distinto in ambito culturale, portando prestigio e visibilità alla città. Quest’anno è stato conferito all’artista poliedrico Giuliano Giuggioli (foto), figura di spicco della scena artistica nazionale e internazionale. Nato a Vetulonia nel 1951, sin da giovane Giuliano ha sviluppato una sensibilità artistica che è stata alimentata anche dall’ambiente di provincia in cui è cresciuto. La sua arte visionaria e simbolica, in cui elementi della storia e della mitologia vagano in spazi atemporali, è stata apprezzata in tutto il mondo e diverse sue opere sono state al centro di mostre internazionali e fanno parte di collezioni private italiane e estere. La sua carriera incarna pienamente lo spirito del premio e gli ideali portati avanti dall’associazione. Alla cerimonia hanno partecipato, oltre che i membri dell’associazione, anche il sindaco Matteo Buoncristiani, l’assessore alla Cultura Stefania Turini e cittadini e amici di Giuliano che sono venuti a sostenerlo e a ricordare passati aneddoti relativi alla sua adolescenza e alle sue prime opere artistiche.