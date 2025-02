Stabilimenti balneari cercano personale

Stabilimento a Marina di Grosseto da maggio a settembre ricerca o bagnino con brevetto (orario su turni) o un addetto spiaggia senza brevetto (preferibile minima esperienza).

Stabilimento balneare ad Albinia ricerca due bagnini con brevetto full time orario (8-14 o 14-20) su turni da aprile.

Stabilimento balneare zona Albinia ricerca da aprile/maggio un aiuto cucina orario per pranzo (massimo fino alle 15) per preparazione panini la mattina e la friggitrice per pranzo, un tuttofare di cucina con esperienza (orario 15.30-20).

Stabilimento balneare a Marina di Grosseto ricerca un aiuto cuoco ai secondi piatti con esperienza di fritture e grigliate di pesce (per i weekend e festivi di marzo/aprile e maggio poi full time da giugno a settembre), addetta alle pulizie la mattina dalle 5.30 per 4/5 ore da giugno ad agosto, un barista/barman con minima conoscenza dei cocktail di base per i weekend di maggio poi da giugno a settembre.

Per informazioni su queste offerte di lavoro telefonare al numero 0564 - 416375.