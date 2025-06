Un’estate in sicurezza, spiagge libere sorvegliate in Maremma

Orbetello (Grosseto), 26 giugno 2025 – Via libera dal Comune ai servizi di salvataggio e soccorso sulle spiagge libere che saranno svolti dal Comitato Costa d’Argento della Croce rossa e dalla Confraternita della Misericordia di Albinia.

Il comitato locale della Croce Rossa Italiana svolgerà il servizio sulla spiaggia libera di Feniglia ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) fino al prossimo 14 settembre dalle 10 alle 18. Durante la settimana di Ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni, 11, 12, 13 e 14, e la localizzazione individuata dalla Protezione civile del Comune per il presidio di soccorso balneare è in corrispondenza del varco numero 3, “salvo – precisa la delibera – diverse specifiche ubicazioni che potranno essere successivamente e direttamente concordate anche su proposta della Croce rossa”.

La Confraternita della Misericordia di Albinia svolgerà il servizio sulla spiaggia libera di Giannella ogni fine settimana (venerdì, sabato e domenica) fino al 14 settembre 2025 dalle 10.30 alle 18.30. Durante la settimana di ferragosto il servizio verrà esteso anche nei giorni 11, 12, 13 e 14, e la localizzazione individuata dalla Protezione civile dell’Amministrazione comunale per il presidio di soccorso balneare è in prossimità dell’area denominata ’Ex capannina’ (50 metri più a sud di questa), “salvo – precisa anche in questo caso il Comune – diverse specifiche ubicazioni che potranno essere successivamente e direttamente concordate anche su proposta della Confraternita”.

“Come amministrazione – sottolinea il consigliere comunale delegato al servizio di Protezione civile, Roberto Berardi –, abbiamo inteso investire per continuare a offrire un servizio prezioso per cittadini e turisti, che garantisce maggiore sicurezza per gli utenti di tutte le età. Ringraziamo del prezioso contributo la Croce Rossa Italiana e la Misericordia, i tanti volontari che si impegnano a offrire tale importante presidio, mettendosi a disposizione nei fine settimana e durante la settimana di ferragosto”.