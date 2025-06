Spiagge a misura di bimbi. Bandiera verde confermata

Da decenni Follonica si è affermata come una destinazione turistica rivolta alle famiglie, che durante i mesi estivi scelgono le spiagge e gli stabilimenti del litorale follonichese per riposarsi in sicurezza e godersi le calme acque del golfo. Per questa ragione anche quest’anno la città ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Verde, riconoscimento assegnato alle spiagge italiane che, per le loro caratteristiche, sono le più adatte ai bambini e che rispettano le esigenze di famiglie con figli piccoli a carico.

"Anche quest’anno Follonica si conferma una delle località italiane ideali per le vacanze in famiglia - dichiara con soddisfazione Alberto Aloisi, presidente del Consiglio comunale con delega ai rapporti istituzionali con il mondo balneare - La Bandiera Verde è una iniziativa promossa da un comitato di pediatri italiani che valuta le località balneari in base quanto mettono in primo piano il benessere dei più piccoli e ricevono la bandiera i comuni che rispettano criteri come la sabbia fine, un mare pulito, fondali bassi vicino alla riva, aree gioco sicure e assistenza sanitaria facilmente accessibile. Tutti elementi che Follonica possiede ed è riuscita a valorizzare nel tempo".