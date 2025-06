Truffe agli anziani, altri due episodi

GROSSETONon si fermano le truffe ai danni degli anziani: le classiche telefoniche in cui qualcuno si finge carabiniere e telefona a casa degli anziani, raccontando che il figlio o il marito, se risponde una dona come nella maggior parte delle volte accade, ha causato un incidente e c’è bisogno di pagare subito per ’toglierlo dai guai’. Non è vero. I carabinieri non prendono soldi e non fanno queste telefonate. L’ultmo caso segnalato a Vetulonia, come raccontato dal figlio dell’anziana che, fortunatamente, non ci è caduta: hanno riattaccato quanto lei ha chiesto se erano i carabinieri di Buariano. Episodio simile nella città del Balestro. Stessa trama con telefonata alla nonna di turno, questa volta in via Marconi nella zona alta di Massa Marittima, nei paraggi erano accaduti altri episodi simili, con le solite frasi e con le solite richieste avanzate, per telefono, per aiutare il parente, ma la signora ha saputo reagire, anche alla luce dei messaggi di attenzione arrivati pure da incontri organizzati dai carabinieri, ha lanciato l’allarme e il tentativo di truffa è sfumato. La donna ha segnalato immediatamente il fatto e sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.Roberto Pieralli