Torna ’Massa Gustorum’. Viaggio tra le eccellenze e le tradizioni locali

MASSA MARITTIMA Anche quest’anno torna "Massa Gustorum", l’appuntamento organizzato da Slow Food Monteregio con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Parco delle Colline Metallifere, dedicato alle eccellenze agroalimentari del territorio e non solo. La splendida cornice dell’Ex Convento delle Clarisse ospiterà per l’intera giornata di oggi un ricco programma di iniziative tra gusto, cultura, sostenibilità e tradizione. I visitatori potranno passeggiare tra i banchi dei produttori del territorio della Condotta Slow Food Monteregio e delle Condotte ospiti – Slow Food Costa degli Etruschi, Slow Food Luniapua e Slow Food Grosseto – per scoprire e assaporare prodotti d’eccellenza: vino, olio, birra, farine, formaggi, salumi, miele, dolci, ortaggi e molto altro. Alle 11 convegno dal titolo "Riutilizzare per non sprecare: le lezioni del passato per un domani sostenibile", presso la Biblioteca Comunale Gaetano Badii, al primo piano del Complesso delle Clarisse con ospiti del mondo Slow Food, docenti, autori e operatori del settore. Il Presidente di Slow Food Toscana, Massimo Rovai interverrà su "La cultura del non spreco come strumento per ridurre l’impatto ambientale della filiera alimentare secondo Slow Food". Eleonora Casabona, di Slow Food Monteregio tratterà poi il tema "Lo spreco alimentare e le novità dal punto di vista normativo". Gli studenti dell’Istituto Enogastronomico B. Lotti di Massa Marittima presenteranno infine "I piatti del riciclo". Gli studenti dell’Istituto Enogastronomico "B. Lotti" prepareranno un pranzo speciale con ricette del periodo bellico, dimostrando come il recupero e la sostenibilità possano passare anche dalla tradizione culinaria. Non mancheranno i laboratori del gusto: Il caffè tra passato, presente e futuro, a cura di Paolo Milani dell’azienda "Le Piantagioni del caffè" di Livorno e Luis Fernando Leandri di Bistrot Maremmano "Da Antinesco", L’eterna vita dell’ape, a cura di Sergio Stipa, dell’Azienda Agricola Il Poggiolo, I sali del Convento per i bambini alle ore 16:30. Tra le novità di questa edizione c’è anche la partecipazione della Compagnia degli Sbandieratori e Musici della Società dei Terzieri di Massa Marittima, che alle 17.30 si esibirà per tutti i visitatori. Durante tutta la durata dell’evento, sarà presente una sezione dedicata all’artigianato locale.