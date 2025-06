Fenicotteri rosa, rinnovata la partnership Wwf. Ci sono Burano e laguna

CAPALBIORinnovata la partnership lunga ormai quasi due decenni: quest’anno l’azione si concentra su cinque Oasi Wwf strategiche come quelle del Lago di Burano nel comune di Capalbio e della Laguna di Orbetello, oltre a Valle Averto, Saline di Trapani e Padule di Orti-Bottagone, dove questi eleganti uccelli trovano riparo e nutrimento. Si tratta di una partnership che supporta le Oasi Wwf che proteggono il fenicottero rosa. Un sodalizio che dura da quasi due decenni quello tra DoDo e Wwf, uniti nella battaglia globale per la tutela della biodiversità attraverso le "specie ambasciatrici". Quest’anno la collaborazione si rinnova e sceglie come protagonista il fenicottero rosa, simbolo di eleganza e resilienza degli ecosistemi costieri mediterranei. L’impegno congiunto di DoDo e Wwf ha permesso di sensibilizzare il pubblico sull’importanza di preservare gli habitat naturali più minacciati, fondamentali per la sopravvivenza di numerose specie. In particolare, le zone umide che il fenicottero frequenta rappresentano una straordinaria riserva di biodiversità. Quest’anno l’azione si concentra su cinque Oasi Wwf strategiche Lago di Burano, Laguna di Orbetello, Valle Averto, Saline di Trapani e Padule di Orti-Bottagone.