Spettacolo con gli "Internazionali d’Italia"

Il turismo argentarino legato alle due ruote si sta per avviare verso un grande evento internazionale dedicato alla mountain bike. Il Gruppo Ciclistico Monte Argentario presenta infatti gli "Internazionali d’Italia Series", una competizione che porterà adrenalina e spettacolo tra le strade del territorio.

Le date previste per l’evento sono quelle del 22 e 23 marzo. A partire dalle 9 l’area ex Aeronautica di Porto Santo Stefano diventerà il centro nevralgico del ciclismo internazionale.

Gli atleti più forti si sfideranno in una gara avvincente, che si potrà vivere anche in prima fila come spettatori, con ingresso libero, sia per gli appassionati di ciclismo che per i semplici curiosi. Il 22 marzo ci sarà la gara di "Cross Coutry" degli "Internazionali d’Italia Series Uci Elite" maschile e femminile e Junior maschile e femminile, con atleti di caratura mondiale. Il giorno successivo la gara "Cross Country" degli "Internazionali d’Italia Series Uci" per le categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi. Poi, il 29 marzo, la gara "Cross Country" dei Giovanissimi, aperta a tutti i bambini, anticipo della Granfondo in programma il 30 marzo. La tradizionale gara di mtb giungerà alla 18esima edizione, con un percorso di 42 chilometri e con 1400 metri di dislivello.

A.C.