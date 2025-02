Sistema Musei di Maremma. Lauretti, via al quarto mandato: "Un onore avere questa fiducia"

Irene Lauretti, assessore alla cultura del Comune di Pitigliano, è stata rieletta presidente del Sistema Musei di Maremma per il suo quarto mandato. Nel ruolo di vicepresidente è stato invece eletto Luciano Petrucci presidente dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana. I Musei di Maremma, che riuniscono 48 tra musei, centri espositivi, giardini d’arte e aree archeologiche della provincia di Grosseto hanno quindi rinnovato i propri vertici e riconfermato il ruolo di capofila al Comune di Massa Marittima, attività che ricopre dal 2006.

"Sono profondamente onorata di essere stata rieletta all’unanimità alla presidenza della Rete dei Musei della Provincia di Grosseto – ha dichiarato Irene Lauretti –. Questa rinnovata fiducia da parte dei Comuni del nostro territorio è per me motivo di grande orgoglio e, al tempo stesso, una spinta a proseguire con ancora più determinazione nel lavoro di valorizzazione del nostro straordinario patrimonio culturale. I musei non sono solo custodi della memoria, ma luoghi vivi, spazi di incontro, di crescita e di ispirazione per le nostre comunità. Nei prossimi anni continueremo a rafforzare la rete, a promuovere nuove collaborazioni e a rendere la cultura sempre più accessibile e inclusiva per tutti. Ringrazio di cuore tutti coloro che credono in questo progetto e che, con passione e impegno, lavorano ogni giorno per la diffusione e la tutela del nostro patrimonio. Insieme, faremo dei nostri musei un punto di riferimento sempre più forte e innovativo per il territorio e per le generazioni future".

Esprimo la mia soddisfazione per la conferma della presidente Lauretti, che in questi anni ha lavorato con impegno e sollecitudine – aggiunge la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi –, portando risultati importanti sul nostro territorio. La rete è solida, la grande eterogeneità dei nostri territori non rappresenta un ostacolo ma costituisce una ricchezza nella proposta culturale turistica. Sono anche felice del rinnovo della fiducia a Massa Marittima come direzione di rete museale e la riconferma come direttrice di Roberta Pieraccioli, un ruolo che premia la sua professionalità e che ha visto la rete nascere e crescere in questi decenni".