E’ morto il re della notte Silvio Passini, proprietario del mitico Tartana e del Piccolo Mondo

Follonica (Grosseto), 23 luglio 2024 – Un malore ha ucciso l’imprenditore Silvio Passini, 58 anni, trovato senza vita nella casa di famiglia. Una notizia che nella prima mattinata di oggi, 23 luglio, ha letteralmente sconvolto Follonica. Tanto che anche il consiglio comunale in corso questa mattina è stato sospeso in segno di cordoglio. Passini era conosciutissimo in Maremma: proprietario della discoteca Tartana di Scarlino e di altri locali della costa tra i quali Il Piccolo Mondo a Follonica.

Nel 2018 erano stati festeggiati i 50 anni del Tartana, uno dei club più longevi d'Italia che ha fatto ballare decine di generazioni. Negli anni '60, periodo d'oro per la musica italiana, il club ha ospitato nomi del calibro di Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Gianni Morandi, lo "straniero" Georges Moustaki e ancora Johnny Dorelli, Renato Rascel, Nico Fidenco, Lola Falana e Minnie Minoprio, solo per citarne alcuni.

Si ferma il consiglio comunale di Follonica

Oggi il Tartana è ancora protagonista della movida toscana e nel suo cartellone ospita giovani e promettenti talenti della consolle i big dell'elettronica nazionale e internazionale. Dal Tartana sono passati dj come Agostino Presta e Steve Martin, dj che negli anni '80 hanno rivoluzionato il modo di fruire la musica. “Rockstar” dei giradischi che hanno rappresentato una svolta per il pubblico, che passava così da acclamare dei musicisti su un palco ad osannare la figura del dj in consolle.

Nel 1988 arriva per il Tartana il grande salto dalla dance all'house music, mettendo in consolle un dj resident d'avanguardia come Marco Giomi; l'estate successiva, tramite Daniele Barnini, gestore del popolarissimo pub Chattanooga a Follonica ma proveniente da Castelfiorentino, arriva al Tartana un certo Francesco C., che in quegli anni esploderà sia al Tartana che nel resto d'Italia e del mondo con il nome d'arte di Francesco Farfa. Con lui arriva un concetto musicale nuovo, Farfa è un precursore dei tempi e nasce così - anche al Tartana – la progressive.

Arrivano quindi Ciro Imperiale, Mario Più, Miky il Delfino e molti altri eminenti esponenti di un genere che ha scosso un decennio fondamentale per la musica elettronica, seguiti da Gabry Fasano e dalla nascita della seconda sala, il Clubhouse, un vero e proprio locale a sé stante (per impianto, servizi e capienza) dove si esibirà Ricky Birickyno e qualche anno dopo Tony Barbato.

La famiglia Passini dopo aver aperto il primo albergo di Follonica, l'hotel Bologna, ha fatto ballare intere generazioni di maremmani e non solo al Tartana, la discoteca al puntone di Scarlino, aperto nel 1968

Era stato il padre di Silvio Passini, Marcello, a puntare su Follonica, dove aprì il primo abergo, l'hotel Bologna. E poi il Piccolo Mondo, uno dei ristoranti più famosi della zona: anche da qui sono passati nomi illustri. Silvio Passini lascia i figli, un maschio e una femmina