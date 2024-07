“Ora di nuovo insieme, farete ballare tutti”. Franchino e Silvio Passini, il mondo della notte in una foto

Follonica (Grosseto), 23 luglio 2024 – Un mondo che se ne va. Il mondo della notte che oggi perde un’altra leggenda. All’età di 58 anni è morto Silvio Passini, proprietario della discoteca Tartana di Scarlino e di altri locali della costa tra cui Il Piccolo Mondo a Follonica.

Solamente due mesi fa, lo scorso 19 maggio, ci lasciava lo storico vocalist e dj conosciuto in tutta Italia e non solo Franchino, al secolo Francesco Principato. Fu una notizia che lasciò tutto il mondo della musica senza parole. Era la fine di un mito, un pezzo di storia che se ne andava.

E proprio dopo la scomparsa del vocalist, lo stesso Passini pubblicò sui social alcune foto di Franchino. Una insieme a lui in una delle tante notti passate insieme a far divertire migliaia e migliaia di ragazzi. “Ciao Franchino – scriveva su Facebook il proprietario del Tartana –, ora porta la tua magia sopra le nuvole. Rimarrai nel mio cuore come amico e per tutti leggenda. Fai buon viaggio”.

In tanti oggi ricondividono quella immagine di loro insieme. “Ora siete nuovamente insieme – si legge in uno dei tanti post sui social –, farete ballare tutti. Fai buon viaggio Silvio, hai lasciato tutti senza parole”.