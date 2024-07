Morte di Passini, si blocca il consiglio comunale di Follonica: città sotto choc

Follonica (Grosseto), 23 luglio 2024 – Una notizia che lascia Follonica sotto choc. La morte dell’imprenditore della notte Silvio Passini, 58 anni, anima della discoteca Tartana e del Piccolo Mondo, è un fulmine a ciel sereno che lascia attonito il tessuto economico e politico cittadino. Tanto che, all’arrivo della notizia nella mattinata di martedì, il consiglio comunale che era in corso proprio a Follonica è stato interrotto.

"Stamani il Consiglio comunale di Follonica – si legge in una nota del Comune – è stato informato dal sindaco Matteo Buoncristiani della improvvisa scomparsa di Silvio Passini. Dopo l’interruzione immediata dell’adunanza, il presidente del Consiglio ha proposto l’interruzione del consiglio comunale in corso, votata all’unanimità di tutti i consiglieri, ed è stato effettuato un minuto di silenzio e raccoglimento”.

Il Comune ricorda l’impegno della famiglia Passini nella ristorazione e nel terziario. “Il sindaco Matteo Buoncristiani, la giunta comunale e il consiglio comunale tutto si stringono al dolore della famiglia Passini, con commozione. Silvio Passini, 58 anni, era un notissimo imprenditore follonichese, proprietario della discoteca Tartana e del ristorante e Hotel Piccolo Mondo, rappresentante di una famiglia di imprenditori (ricordiamo il padre Marcello e gli zii Bruno e Smeralda) legati alla ristorazione e al divertimento notturno”.

E anche il Carnevale Follonichese “si unisce al cordoglio per la scomparsa di Silvio Passini, imprenditore stimato e apprezzato in tutta la Toscana per la sua attività. Da sempre la famiglia Passini ha collaborato con l'Associazione Carnevale durante le manifestazioni invernali dimostrando sensibilità e disponibilità per qualsiasi necessità”.