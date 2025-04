Sicurezza nei luoghi di lavoro. Edilizia, fuori norma un cantiere su 4

Grosseto, 28 aprile 2025 – Nel corso del 2024 sono stati 3775 i controlli portati a termine dal Dipartimento Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Asl e questi numeri saranno al centro degli eventi in programma oggi in occasione della ’Giornata mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro’ del 28 aprile, il Dipartimento Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Asl Toscana sud est fa il punto sull’attività svolta nel corso dell’anno, confermando il costante impegno nella tutela della salute dei lavoratori.

Nel corso del 2024, il personale Pills ha condotto un’intensa attività di vigilanza e controllo, con un totale di 3.775 ispezioni che hanno coinvolto tutti i settori. Complessivamente sono stati oggetto di ispezione 814 cantieri edili (di cui 219 sono risultati non a norma), 3.749 aziende/lavoratori autonomi. In totale sono stati spiccati 779 verbali di non conformità delle norme relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Questi dati dimostrano quanto sia necessario mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza, in particolare nei comparti ad alto rischio – spiega Domenico Viggiano, direttore dell’Area Dipartimentale Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro della Asl –. La vigilanza è un pilastro fondamentale, non deve essere vissuta come repressione ma come un aspetto cruciale dell’attività di prevenzione. Le operatrici e gli operatori presenti sul territorio svolgono un ruolo determinante, non solo per verificare il rispetto delle norme, ma anche per promuovere una vera e propria cultura della sicurezza, al fianco delle imprese, delle lavoratrici e dei lavoratori”.