Morti sul lavoro. Nasce un’associazione per la formazione

Era la notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007 quando la Thyssenkrupp di Torino andò a fuoco. Morirono i sette dipendenti in turno. Si salvò solo Antonio Boccuzzi, protetto da un muletto. Lui, l’unico sopravvissuto, ha fatto della sicurezza sul lavoro il suo obiettivo primario. E grazie anche a lui, alla sua esperienza di operaio scampato a una strage e di ex parlamentare, è stata firmata un anno fa la "Carta fondamentale della formazione sulla sicurezza, igiene e salute sul lavoro" redatta in quattro capitoli (principi fondamentali, progettazione didattica, erogazione della formazione, verifiche sull’efficacia) da una cinquantina di esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, rappresentanti di molteplici categorie professionali, parti sociali, istituzioni e imprenditori.

Bagno a Ripoli ha accolto sia i primi incontri della costituente che la firma ufficiale della carta avvenuta il 28 aprile 2024 (in foto), nella giornata mondiale della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora accoglie anche la nascita dell’associazione che promuove la formazione come forma di prevenzione delle morti bianche. Nascerà ufficialmente proprio il 28 aprile nella sala consiliare ripolese alla presenza - accanto alle istituzioni e al sindaco - del suo ideatore e ispiratore, il ripolese Matteo Micheli, tecnico della prevenzione insignito nel 2021 del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana per l’impegno in materia di sicurezza nell’ambiente di lavoro. Dalle 14 si svolgerà un convegno aperto alla cittadinanza: presenti tra i relatori l’onorevole Walter Rizzetto, presidente Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e il professor Marco Lai, docente Cespro. Presente anche Antonio Boccuzzi.

Manuela Plastina