Settimana della Salute, la prevenzione alla portata di tutti. Visite gratuite

Grosseto, 7 maggio 2025 – “Scusate, dove posso fare l’ecodoppler?”. Parole, domande, richieste, soluzioni. Questa è l’essenza dell’inaugurazione di ieri della ’Settimana della salute’. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con il Coeso e ha visto il coinvolgimento della Asl con il supporto di Farmacie comunali riunite e di Fondazione Cr Firenze. Oltre 40 tra associazioni del terzo settore e cooperative che collaborano con il Coeso hanno animato piazza Dante con gazebo informativi, offrendo materiali, consulenze gratuite e momenti di confronto. Presente anche la Consulta comunale per la disabilità, con il supporto di un traduttore nella lingua dei segni italiana, per garantire un’informazione accessibile a tutti.

“La salute va messa al primo posto – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, non esiste cosa più importante se non adottare politiche di prevenzione. Saranno trattate tematiche importantissime che riguardano anche i nostri giovani”.

“Abbiamo un medical track appena arrivato dal regionale – afferma il direttore di Anpas, Alessio Buccella –. All’interno ci sono tre ambulatori che lavoreranno in contemporanea. Ci sanno visite senologiche per i tumori al seno, sarà presente la dottoressa Mocco per la prevenzione, la dottoressa Perillo con colloqui su corretti stili di alimentazione”. “La nostra importanza in piazza comunica l’unione con gli altri – dice Perla Conte, di Insieme in Rosa –, lo dice lo stesso nome della nostra associazione, che racchiude la comunità ma anche tante volontarie che comunicano la prevenzione per il tumore al seno. Lo stare insieme fa già molto sia per chi ha scoperto la malattia, sia per chi é stata operata”.

“Il nostro laboratorio si occupa di ragazzi con fragilità di vario genere, disabilità, dando loro la possibilità di stare insieme con piccole attività manuali – spiega Carlo Ronconi, dell’associazione Laboratorio Insieme –. Ci siamo aperti alla possibilità di accogliere nel progetto ’Messa alla prova’ chi ha avuto problemi con la giustizia, una pena alternativa insomma con attività sociali. Grazie ad alcune associazioni stiamo facendo un orto sociale accanto alla parrocchia, abbiamo già fatto la raccolta dei primi cesti di insalata”.

“La Croce rossa è sempre stata in prima linea nella prevenzione rivolta anche ai giovani, siamo sempre presenti – afferma la presidente della Cri Grosseto, Stefania Ricci –. Della Settimana della salute ci piace molto il fatto dell’unione e di stare accanto ad altre associazioni, più si collabora e si fa squadra, più risultati si ottengono. Chi ci vedrà in piazza tutti uniti sarà incuriosito. Siamo presenti anche con l’attività di ippoterapia che è il nostro fiore all’occhiello. E’ un unicum a livello nazionale. Con una popolazione che sta invecchiando la prevenzione è fondamentale, perché consente di avere una sanità per tutti. La Croce Rossa in una parola è umanità che è uno dei suoi princìpi”.

“Abbiamo quattro ambulatori con varie specialistiche come i prelievi, ecodoppler, test audiometrici – dice il governatore della Misericordia Edoardo Boggi – e il professor Cresti farà Ecg. Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18 ci sarà la possibilità di fare visite. Abbiamo tante prenotazioni e non ce lo aspettavamo”.