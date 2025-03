Segnaletica da ammodernare. Arrivano 500 nuovi cartelli

Saranno sistemati 500 nuovi cartelli per Capalbio: sono cominciate, infatti, le operazioni di sostituzione e implementazione della segnaletica verticale in tutto il territorio comunale.

Hanno preso il via dunque le operazioni di rinnovamento della segnaletica verticale per il territorio comunale, con i lavori che proseguiranno per i prossimi mesi e vedranno inoltre la sostituzione di tutti i cartelli obsoleti o ammalorati e l’implementazione di quelli mancanti, al fine di garantire maggiore sicurezza per la circolazione, rinnovare la toponomastica e fornire indicazioni per i residenti e i turisti.

"Si tratta di un intervento di ampio respiro – commenta il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini (nella foto) –, che abbraccia tutto il territorio comunale. Il rinnovamento sarà non solo funzionale per la sicurezza e la fruibilità delle nostre strade, ma utile anche al miglioramento del decoro urbano, a vantaggio di cittadini e turisti che vorranno visitare sia la parte costiera che interna del comune".

Le operazioni sono cominciate da Capalbio capoluogo e poi passeranno prima per gli altri centri urbani e dopo per le aree extraurbane.

I lavori saranno coordinati dalla Polizia municipale capalbiese, in collaborazione con l’ufficio tecnico del Comune.

"Un cambiamento significativo – conclude il primo cittadino – che ridisegnerà in maniera importante la segnaletica verticale, a beneficio di tutta la comunità e dei visitatori. Ringraziamo la Polizia municipale e l’ufficio tecnico per il supporto all’iniziativa".