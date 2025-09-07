Se n’è andato volando. Precipita col paracadute. Muore Sandro Bigozzi

GROSSETOIl volo. Un sogno che Sandro Bigozzi era riuscito spesso non solo a esaudire, ma a rendere unico. Ieri però, quel cielo, gli è stato fatale. Il paracadutista grossetano è morto a 49 anni dopo essere precipitato da circa 1500 metri di altezza, sulla superficie della scuola di volo Air Fly di Monte Compatri, ai Castelli romani. Era in tandem con un amico paracadutista: le due vele si sarebbero intrecciate. Quando Sandro ha aperto il paracadute di emergenza era troppo tardi. È precipitato al suolo rimanendo ucciso sul colpo. E la Maremma piange uno sportivo vero: a parte i migliaia di voli, Bigozzi era anche un kiter e velista. E faceva sognare chiunque lo seguisse sui social, dove era una vera e propria star. Volava in ogni occasione, sia dal cielo attaccato a un paracadute o sulle onde ma anche appeso alla vela di un kitesurf. Aveva sulle spalle decine di migliaia di lanci e tutte le principali qualifiche nel settore. L’incidente è successo nieri mattina all’aviosuperficie di Monte Compatri.

Quando è suonato l’allarme, è arrivato subito il personale del 118, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri della stazione di Colonna e della compagnia di Velletri. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte di Bigozzi. La salma è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Tor Vergata, a disposizione della procura di Velletri.Bigozzi era un affermato istruttore riconosciuto nell’ambito del paracadutismo sportivo italiano era conosciutissimo in tutta la Penisola e non solo. Con una carriera costellata di migliaia di lanci e un portfolio completo di qualifiche, aveva ottenuto ampio rispetto e stima nella comunità.

L’amore per la moglie e le due figlie Rappresentante per un’importante casa farmaceutica, Bigozzi lascia la moglie Ilaria e due bambine piccole che erano la gioia del suo cuore. La salma è all’obitorio dell’ospedale di Tor Vergata in attesa che il magistrato decida se disporre o meno l’autopsia.