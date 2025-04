Safety car drive. Corsi di guida il Comune c’è

GROSSETOL’amministrazione comunale di Grosseto sostiene la scuola guida ’Safety car drive’ per l’organizzazione di corsi di guida sicura ed ecologica.Un’iniziativa di grande importanza per la comunità locale, che contribuisce a promuovere la sicurezza stradale e ridurre l’impatto ambientale dei veicoli. I corsi, che sono indirizzati ai cittadini, ai dipendenti di enti pubblici, alle aziende e alle associazioni di volontariato, saranno organizzati in otto date entro la fine dell’anno, e che saranno comunicate in un secondo momento. Le lezioni si svolgeranno presso l’area antistante il centro commerciale ’Aurelia Antica’.

"Siamo felici di sostenere il progetto della Safety car drive – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale -. Con questa iniziativa, l’Amministrazione conferma il suo impegno a favore della sicurezza stradale e della tutela dell’ambiente, lavorando insieme a soggetti privati per promuovere a tutti i livelli una cultura della guida responsabile e una maggiore attenzione verso la salvaguardia ambientale".

L’educazione alla sicurezza stradale, partendo fin dalle scuole, rientra a pieno diritto nell’educazione civica fornendo le conoscenze base per i giovani che oggi sono pedoni e ciclisti e che un giorno saranno automobilisti. Per insegnare il valore di essere un buon cittadino è necessario conoscere e capire le norme della circolazione stradale per la sicurezza di sé e degli altri.