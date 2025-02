Rossi: "Sì all’agrisolare. In Maremma dati positivi"

GROSSETOSi all’agrisolare in Italia e in Maremma. A ribadirlo è il deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati. "L’agrisolare – spiega - rappresenta una soluzione innovativa che unisce la produzione di energie rinnovabili provenienti da fonti solari a quelle dell’attività agricola, contribuendo a creare un sistema ecosostenibile ed efficiente". Conosciuto con il termine agrivoltaico, questa tipologia di produzione energetica, prevede l’installazione di pannelli solari fotovoltaici su strutture esistenti in ambito agricolo, come tetti di stalle, capannoni o serre, così da non consumare suolo agricolo e deturpare il paesaggio e le coltivazioni. "Proprio in questi giorni – prosegue Rossi – è uscito da parte di Confagricoltura il rapporto sulle agroenergie nel nostro Paese e i dati evidenziati sono molto confortanti. La parte del leone in questo settore è rappresentata dal fotovoltaico, che raggiunge il 50% del totale dell’energia prodotta da fonti sostenibili, con un incremento rispetto al 2023 di un + 15%. Tutto questo, grazie anche agli incentivi che il governo Meloni e il ministero dell’Agricoltura e sovranità alimentare, hanno creato per incentivare queste fonti energetiche pulite". La Maremma, da questo punto di vista, segue l’andamento nazionale e Rossi dice: "I dati della provincia di Grosseto – prosegue -sono molto confortanti e spingono i nostri agricoltori e le nostre aziende agricole ad investire sempre più in agrisolare ed energia pulita". Insomma l’agrivoltaico, spiega il deputato grossetano, conviene anche dal punto di vista energetico perché si produce energia a basso costo. "Questa – dice Rossi - contribuisce alla riduzione delle emissioni dei così detti gas serra, nonché l’utilizzo ottimale del terreno agricolo. Infatti, i pannelli solari vengono installati su strutture esistenti, senza occupare nuovo terreno ben integrandosi con l’agricoltura". Poi il deputato di Fratelli d’Italia conclude: "Ancora una volta il mondo agricolo si dimostra essere un asset strategico, capace di produrre ricchezza non solo nel comparto agroalimentare o quello zootecnico, ma anche in quello energetico, contribuendo così a proteggere habitat e ambiente circostante.