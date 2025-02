Riqualificazioni, Pnrr e meno burocrazia sul tavolo del confronto

Confartigianato Imprese Grosseto ha incontrato il sindaco e la Giunta per discutere il futuro delle Pmi locali. Un confronto diretto e concreto per affrontare le criticità ancora irrisolte e trovare soluzioni efficaci per il sistema delle piccole e medie imprese di Grosseto. Un momento di dialogo necessario, perché il settore delle piccole e medie imprese rappresenta la spina dorsale dell’economia territoriale e ha bisogno di risposte concrete per affrontare le sfide del futuro. "Le piccole e medie imprese sono il cuore pulsante della nostra economia – ha dichiarato Giovanni Lamioni – e meritano risposte tempestive ed efficaci. Questo incontro è stato un primo passo per individuare soluzioni concrete, ma è necessario mantenere alta l’attenzione e trasformare i progetti in risultati tangibili per le nostre aziende".

Soddisfatto il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: "Il nostro rapporto con Confartigianato è solido e proficuo. In questi anni ci siamo impegnati per realizzare molti progetti che hanno trovato, proprio in quest’associazione, un sostegno concreto e importante. La ‘voglia di fare’ del mondo sindacale e associativo, da sempre pronto a mettersi in gioco e dare il proprio contributo, in Maremma è rappresentata in modo esemplare da Confartigianato".

L’incontro si è aperto con l’intervento del presidente Giovanni Lamioni, che ha delineato lo scenario economico attuale e le prospettive per il mercato locale nei prossimi anni, sottolineando l’importanza di politiche mirate per garantire sviluppo e competitività alle imprese. A seguire, il sindaco ha illustrato le azioni messe in campo dal Comune dall’inizio della legislatura, fornendo un quadro generale sulle iniziative a supporto del settore produttivo. I vari assessori hanno spiegato gli interventi in atto: dal tema della fiscalità locale, con le misure per alleggerire il carico fiscale. Ai lavori pubblici, con la spiegazione delle opportunità derivanti da Pnrr e Pinqua. Fino a urbanistica e sport, con il nuovo Piano strutturale e il ruolo delle partecipate. Affrontato il tema della riqualificazione del centro storico. "Confartigianato - commenta Mauro Ciani - da sempre al fianco degli artigiani e degli imprenditori locali, continuerà a collaborare con le istituzioni affinché alle parole seguano i fatti".