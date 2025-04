Rave party senza effetti collaterali: "La zona è stata lasciata pulita"

C’era una forte preoccupazione a margine del rave in programma nella zona di Croce alla Selva fra le frazioni di Prata e Niccioleta, una zona facilmente raggiungibile. La preoccupazione scaturiva soprattutto dal fatto che i partecipanti lasciassero sporcizia sui prati dove si svolgeva la manifestazione. Invece come ha detto il Sindaco Irene Marconi che ieri mattina ha effettuato un sopralluogo in zone tutto è stato lasciato in perfetto ordine. "Nella mattinata, ieri per chi legge, ha detto la prima cittadina, è stato fatto il sopralluogo da parte dell’Unione dei comuni per verificare lo stato dei luoghi. I terreni occupati sono infatti gestiti dall’Ente per conto del Demanio. Abbiamo constatato che non ci sono abbandoni di rifiuti e che i partecipanti al rave hanno ripulito l’area consegnando la spazzatura raccolta alle forze dell’ordine al momento dello sgombero". Dunque, le preoccupazioni sono svanite e già nella mattinata di ieri chi transitava verso Prata salendo da Massa Marittima, ha incontrato numerosi partecipanti, a piedi, con in spalla zaini o sacchi a pelo, che scendevano verso la zona di Campo al Santo ove erano state parcheggiate tante vetture. Due serate di musica venerdì e sabato, con il suono che si udiva benissimo sia a Parta che a Niccioleta ma, da parte dei residenti non ci sono state espressioni di dissenso verso i suoni che arrivavano dai campi scelti per questo raduno. Campi facilmente raggiungibili perché, lasciata la provinciale 441 superato il Bivio per Niccioleta, una strada sterrata, conosciuta come della Forestale, molto ben tenuta, conduce al Troscione e successivamente alla Stima nell’area dei vecchi impianti minerari. Lungo questo percorso si incrociano, adiacenti al podere i campi dove si è svolto il rave terreni che, qualche anno indietro, ospitarono per una esercitazione pure mezzi e militari della Caserma Folgore di Gerosseto. Al sopraluogo di ieri mattina hanno preso parte gli agenti Ambientali dell’Unione dei Comuni ente questo che ha in gestione la superficie agricola scenario di un evento che ha suscitato tanto interesse ma che, fra la gente della due frazioni, oltre alla curiosità ha incontrato pure occasioni di favorevole accoglimento.

Roberto Pieralli