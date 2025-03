Progetto "Tutti a Valanga". Sugli sci studenti e docenti

Studentesse e studenti della Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" di Gavorrano-Scarlino, anche per il corrente anno scolastico, hanno partecipato al campo scuola "Tutti a Valanga", che si è svolto nella località sciistica Folgarida, in Trentino. Il progetto che ha portato studenti e docenti ad avvicinarsi allo sci alpino, ricade nell’ambito di competenza del Centro Sportivo Scolastico, tra i cui obiettivi si evidenzia la possibilità per gli studenti di praticare sia gli sport tradizionali (volley, basket, pallamano), sia gli sport invernali, come lo sci alpino, sia gli sport estivi come la vela, oltre alle competizioni sportive scolastiche.

Il campo scuola "Tutti a Valanga" si è svolto a Folgarida dal 16 al 20 marzo e ha coinvolto 54 tra studentesse e studenti provenienti dalle classi 1^, 2^, 3^ della Scuola media di Gavorrano e di Scarlino, accompagnati da cinque docenti, che hanno seguito costantemente i ragazzi sulle piste mentre svolgevano la lezione con i maestri.

I partecipanti sono partiti pieni di entusiasmo e sono rientrati con la voglia di ripetere quanto prima l’esperienza; ogni giorno la sveglia suonava alle 6.30 e la colazione per tutti si consumava alle 7.15. Alle 8 iniziava il rito degli scarponi: "Una piccola ma inevitabile tragedia", ricordano alcuni!

Il secondo momento critico si incontrava al controllo dell’attrezzatura e dell’adeguatezza dell’abbigliamento: regolarmente alcuni non avevano gli occhiali, altri avevano dimenticato i guanti e così via. Ma il culmine dell’imbarazzo si raggiungeva nel momento in cui il tornello dell’impianto di risalita lampeggiava di rosso: ciò significava assenza di skipass, perso o dimenticato? Qui si apriva un capitolo particolare della nostra storia. Una volta sulle piste con i maestri e i nostri docenti si dimenticavano la sveglia, la fatica, le rimbrottate, il divertimento era assicurato.

Le lezioni di sci ci impegnavano ogni giorno dalle 9 alle 11 e dalle 13 alle 15, al termine della lezione pomeridiana ci dividevamo in gruppi seguendo le indicazioni dei maestri e continuavamo a sciare con i prof, fino alla chiusura degli impianti. La restante parte della giornata era scandita da orari precisi: alle 18 tutti pronti per le attività di gruppo: vietato restare in camera e usare i cellulari, i giochi erano interrotti solo dalla cena, per essere ripresi tutti insieme ‘a valanga’ fino alle 22.30, coprifuoco per tutti.

Grazie al campo scuola abbiamo vissuto un’esperienza sensazionale con ragazze e ragazzi di classi diverse del nostro Istituto, che ci ha permesso di sentirci un gruppo unito e motivato a imparare a vivere in situazioni diverse dal nostro quotidiano, a metterci alla prova in contesti nuovi e poi a imparare a sciare!