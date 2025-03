Pranzo solidale al "Cerrosughero". Caccia di fondi per il Mozambico

"ASeS" organizza, con il patrocinio del Comune di Scarlino, oggi alle 13 un pranzo solidale all’agriturismo "Il Cerrosughero", finalizzato alla raccolta fondi per sostenere i progetti di solidarietà, con un focus particolare sul Mozambico, dove stanno lavorando per migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione locale attraverso programmi di formazione agricola e la realizzazione di infrastrutture comunitarie. "ASeS" è l’organizzazione no profit di riferimento di Cia attiva dal 1975 e presieduta da Cinzia Pagni (nella foto). Si impegna nella cooperazione allo sviluppo, sia in Italia che all’estero, puntando sulla valorizzazione delle competenze degli imprenditori agricoli italiani per favorire la crescita delle comunità rurali più vulnerabili e promuovere l’inclusione sociale attraverso l’agricoltura. Ad oggi ha raggiunto oltre 300mila beneficiari con 65 progetti di cooperazione, operando con importanti ricadute sui territori. Le sedi operative all’estero sono in Senegal, Mozambico e Paraguay. In Italia, ASeS è attivamente coinvolta in progetti di agricoltura sociale e inclusione, con sedi in diverse regioni: Veneto, Abruzzo, Toscana, Lombardia, Lazio, Puglia, Marche, Trentino, Basilicata, Emilia Romagna, Campania, Piemonte e Friuli Venezia Giulia. La missione di ASes è promuovere il progresso economico, sociale e culturale sia in Italia che nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre, realizza interventi per la tutela ambientale e l’uso sostenibile delle risorse naturali. Partecipa ad operazioni di emergenza internazionale, offrendo assistenza alle popolazioni colpite e contribuendo alla ripresa delle comunità rurali.