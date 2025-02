"Polizze fasulle. E’ già pronta l’interrogazione"

GROSSETO "Ottima l’iniziativa segnalata da parte del presidente di Confconsumatori, Marco Festelli a tutela dei risparmiatori grossetani contro la compagnia lussemburghese Fwu Life Insurance Lux, dichiarata in liquidazione, che ha piazzato in Italia, tramite canali di brokeraggio assicurativi e finanziari, oltre 110mila polizze vita di Ramo I°, dei quali anche 5 in provincia di Grosseto". A dirlo è il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi. "Ho già pronta un’Interrogazione parlamentare, - spiega Rossi - che depositerò a inizio settimana, con la quale chiederò al ministero degli Affari esteri e al ministero delle imprese e Made in Italy quali iniziative intenderanno assumere per la tutela del risparmio e dei risparmiatori italiani al fine di istituire per gli assicurati/risparmiatori italiani una procedura rapida e snella, magari anche attraverso un portale ad hoc, che eviti l’ausilio di studi legali Lussemburghesi, con l’assistenza delle associazioni dei consumatori. Inoltre, nell’interrogazione chiederò, per le spese che potranno incontrare le famiglie italiane, sia costituito, con l’ausilio delle associazioni dei consumatori riconosciute secondo il codice del consumo, un fondo a sostegno dei costi di presentazione delle domande di ammissione al passivo ed eventuali opposizioni allo stato passivo. Infine, chiederò ai competenti ministeri se vi sono state eventuali carenze nel controllo da parte di Ivass – chiude Rossi – nei confronti degli intermediari italiani che hanno ceduto o consigliato prodotti assicurativi esteri con condizioni giuridico economiche particolarmente pesanti per i contraenti".