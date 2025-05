Grosseto Giovanissimi in semifinale del Trofeo Orlandi contro Pisa

I Giovanissimi della provincia di Grosseto provano il colpaccio della finale del Trofeo Orlandi. Oggi, alle 15,30, sul terreno di gioco del Rossetti di Cecina, la Rappresentativa provinciale giovanissimi (nati 2011) del comitato Figc di Grosseto affronterà i pari età della selezione di Pisa nella semifinale della trentaquattresima edizione del "Trofeo Toscana", decimo "Torneo regionale Marco Orlandi". Il team grossetano, allenatore dal selezionatore tecnico provinciale Pietro Magro, nella fase a gironi, si è piazzato al secondo posto dietro Prato con sette punti frutto di due vittorie (Arezzo e Prato), un pareggio (Siena) e una sconfitta (Firenze). Un risultato molto importante per il settore giovanile grossetano che si giocherà l’accesso alla finale che si disputerà domenica primo giugno. Questi i giocatori convocati per questo importante incontro: Edoardo Picchianti (Argentario), Emanuelle Tropi e Nicholas Lenzini (Invictasauro), Lorenzo Caccialupi (Manciano), Davide Perrino (Roselle), Gabriel Santi, Nicolas Capurso e Francesco Nodi (Follonica Gavorrano), Raffaele Sorrentino, Niccolò Baraldi, Dorian Uritescu e Pietro Ginanneschi (Grosseto), Davide Ercolini, Davide Manuguerra, Isak Abdulai e Lorenzo Benocci (Orbetello), Alexander Luchetti (Virtus Amiata).

La squadra di Magro si era qualificata alla semifinale al termine di una grande partita dai toni spettacolari e negata ai sofferenti di cuore, imponendosi per 4-3 con una magistrale punizione calciata da Baraldi all’ultimo secondo della gara conquistando in extremis il passaggio alle semifinali dell’importante manifestazione organizzata dal Comitato Regionale della Figc. Non scenderà invece in campo la selezione degli Allievi allenata da Fabio Ciavattini, in quanto non è riuscita a superare il proprio turno nel raggruppamento di qualificazione.