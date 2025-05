Cade da una terrazza. Volo di tre metri. Grave un operaio

SAN QUIRICO DI SORANO

Un altro infortunio sul lavoro si è consumato nel pomeriggio di ieri, sul territorio comunale di Sorano, nella frazione di San Quirico. Un infortunio sul lavoro nel settore agricolo nel pomeriggio di ieri. Si tratta del secondo nel giro di poche settimane. L’uomo che è rimasto ferito è un cinquantatreenne di nazionalità jugoslava, S.S. le iniziali di nome e cognome.

Secondo quanto ricostruito, l’infortunio, in pratica una caduta dall’alto, si è verificata in uno dei manufatti di un’azienda agricola del territorio, in località San Quirico di Sorano appunto. Nel pomeriggio di ieri sabato. Un operaio,dipendente dell’azienda, per cause in corso di accertamento da parte dei tecnici del servizio di medicina del lavoro della Asl sud est – che sono intervenuti prontamente sul posto dopo essere stati allertati - è caduto da un tetto di uno dei manufatti agricoli presenti in questa grande azienda dove si allevano soprattutto pecore. Il 54enne stava lavorando, quando per cause in corso di accertamento è precipitato al suolo, con una discreta violenza a terra, da una altezza di circa tre metri.

I colleghi di lavoro che erano poco distanti hanno chiamato immediatamente allertato il servizio di emergenza sanitaria. Nell’azienda agricola sono intervenuti un’automedica e un’ambulanza della Croce rossa di Pitigliano, ma , ma è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, da prassi quando ci sono le cadute dall’alto. L’uomo dopo le prime cure ricevute sul posto è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena, con l’eliambulanza Pegaso.

Le sue condizioni sono ritenute serie ed è stato ricoverato in prognosi riservata nel policlinico senese. E’ il secondo infortunio sul lavoro che nel giro di poche settimane che si è verificato in questo territorio.