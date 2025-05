Liberatore: "Cure palliative essenziali"

GROSSETOIn occasione della Giornata nazionale del sollievo di oggi, la Rete aziendale di Cure Palliative (Racp) dell’Asl Toscana Sud Est rinnova l’impegno dell’Azienda a promuovere la cultura del sollievo dalla sofferenza, riconosciuta come diritto fondamentale di ogni persona affetta da una malattia inguaribile. Garantirlo in modo equo e tempestivo è una responsabilità che interpella ogni giorno le istituzioni sanitarie. La RACP, attiva su tutto il territorio, rappresenta un modello di prossimità e accompagnamento, fondato sulla presa in carico globale e sull’integrazione ospedale - territorio. L’obiettivo è assicurare l’accesso precoce e appropriato alle cure palliative, con particolare attenzione all’assistenza domiciliare, per rispondere ai bisogni della persona e della famiglia nel suo ambiente di vita.

In questa giornata, è da sottolineare anche il lavoro quotidiano dei professionisti delle rete: medici, infermieri, operatori sanitari e volontari, che accompagnano con competenza e umanità le persone più fragili. Le iniziative realizzate nelle Unità Funzionali di Cure Palliative, tra cui spazi di ascolto, momenti di narrazione e una mostra fotografica, testimoniano l’importanza di un approccio relazionale, che rende concreta l’umanizzazione delle cure.

"Come professionisti e come persone che conosciamo la malattia anche nella sua verità esistenziale, crediamo profondamente che il sollievo non sia un atto tecnico, ma un gesto di giustizia, presenza e umanità," afferma la direttrice Uoc Cure palliative Asl Tse e coordinatrice Rete aziendale cure palliative Concetta Liberatore (foto).